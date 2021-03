Frank Lampards Familie ist wieder um ein Mitglied reicher! Der ehemalige Profikicker und seine Frau Christine gaben Anfang Januar bekannt, drei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Patricia Charlotte wieder Nachwuchs zu erwarten. Den errechneten Geburtstermin behielt das Paar allerdings für sich. Nun meldet sich Christine mit freudigen News im Netz: Ihr jüngstes Kind hat das Licht der Welt erblickt!

"Wir möchten euch unseren neuesten Zugang vorstellen – Frederick (Freddie) George Lampard! Wir sind total verliebt", schwärmt Christine in einem neuen Instagram-Post. Damit steht auch fest: Bei ihrem Kleinen handelt es sich um einen Jungen! Mehr Details behält sie zunächst für sich – erfreut ihre Follower aber mit einem ersten Schnappschuss, auf dem sie ihr Neugeborenes lächelnd im Arm hält.

Frank äußerte sich bisher nicht nur seinem Vaterglück – dafür plauderte ein Insider gegenüber The Sun ein bisschen was aus: "Die Familie ist zurück zu Hause und in einer Blase voller Glück und Freude." Christine soll ihren Spross bereits vergangene Woche zur Welt gebracht haben. Bei der Entbindung habe alles reibungslos geklappt.

Instagram / christinelampard Christine Lampard mit ihrem Sohn Frederick

Getty Images Frank Lampard. 2020

Getty Images Christine und Frank Lampard im London 2011

