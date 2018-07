Der frühere MMA-Wrestler Jonathan Paul Koppenhaver (36) alias "War Machine" muss eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Der Grund: Der 36-Jährige hatte seine frühere Freundin, die Porno-Darstellerin Christy Mack, über drei Jahre lang regelmäßig krankenhausreif geprügelt. Für dieses und zahlreiche weitere Gewaltverbrechen wurde der ehemalige Sportler vor einem Jahr verurteilt. Diese Vorgeschichte schreckte eine bestimmte Frau jedoch nicht ab: Seine Brieffreundin, eine US-Amerikanerin namens Ashley Farrington, soll sich mit dem Inhaftierten verlobt haben!

Diese überraschende Neuigkeit sollen Familienmitglieder von Ashley gegenüber TMZ bestätigt haben. Laut des Online-Portals lernten sich die Ehegatten in spe vergangenen Sommer kennen – Ashley habe mit dem Verurteilten zu dem Zeitpunkt eine Brieffreundschaft begonnen. Seit Anfang des Jahres sollen sie so starke Gefühle für einander entwickelt haben, dass Paul in Form eines Gedichts um Ashleys Hand angehalten habe. Wie TMZ weiter schildert, sei es möglich, dass die Turteltauben im Gefängnis heiraten. Außer einer Umarmung dürften sie allerdings keinen weiteren Körperkontakt austauschen. Auch eheliche Besuche seien in Nevada, wo Paul einsitzen muss, verboten. Die Bald-Eheleute selbst haben sich zu der möglichen Verlobung noch nicht geäußert.

Ein anderer Häftling, der trotz Knast-Hintergrund die große Liebe fand, ist Jeremy Meeks (34). 2014 machte sein heißer Mugshot den Tattoo-Liebhaber weltberühmt und brachte ihm zahlreiche Model-Jobs ein. Seit anderthalb Jahren ist er mit Topshop-Erbin Chloe Green (27) zusammen. Im Juni 2018 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt: Jayden Meeks-Green.

twitter.com/ChristyMack Christy Mack 2014 im Krankenhaus

SnakeMannn / Splash News Christy Mack, Pornostar

Instagram/mmeeks14 Jeremy und Melissa Meeks

