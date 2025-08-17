Kim Virginia gibt Update über ihr Dubai-Haus

Kim Virginia Hartung (30) hat in ihrer Instagram-Story ein Update zu ihrer Wohnsituation gegeben. Ein neugieriger Fan fragte, ob ihr Haus in Rhas al Khaima nun in ihren Besitz übergegangen sei. Die Antwort des Reality-TV-Stars fiel klar aus: "Unser Haus steht in Rhas al Khaima, gehört uns aber nicht. Wir wohnen da nach wie vor zur Miete." Kim teilte außerdem mit, dass sie und ihr Partner in ein paar Monaten wieder umziehen werden. Ihr nächster Wohnort soll dann wieder näher an Dubai liegen.

Mit Blick auf die Zukunft hat die Influencerin große Pläne. Am neuen Wohnort möchten Kim und ihr Partner Nikola (29) langfristig sesshaft werden. "Am nächsten Wohnort wollen wir dann auch Wurzeln schlagen und unsere kleine Familie gründen", verriet sie weiter. Fans spekulieren bereits eifrig, wo genau sich ihr neues Heim befinden könnte. Der endgültige Ort bleibt vorerst ein Geheimnis, doch scheint das glamouröse Dubai weiterhin eine besondere Anziehungskraft auf die beiden auszuüben.

Der Wunsch, eine Familie zu gründen, ist bei Kim und Nikola nicht neu und spiegelt sich immer wieder in den Themen wider, die die beiden mit ihren Fans teilen. Bereits in der Vergangenheit sprachen sie offen über ihren Kinderwunsch und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Doch die beiden wirken entschlossen, ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen, und wollen nun auch mit einer festen Basis in einer neuen Umgebung den nächsten Lebensabschnitt einleiten. Besonders Kim lässt ihre Fans dabei regelmäßig an ihren Gedanken und Plänen teilhaben.

Imago Kim Virginia Hartung, 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars