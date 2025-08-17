Fit mit 68 Jahren: Das ist Moderatorin Nina Ruges Geheimnis

Die ehemalige ZDF-Moderatorin Nina Ruge (68) hat verraten, wie sie sich auch mit 68 Jahren fit und vital hält. Die Journalistin setzt vor allem auf eine bewusste Abendroutine, bei der sie auf den Konsum von Laptop, Handy und Fernsehen zwei Stunden vor dem Schlafengehen verzichtet. "Enorm wichtig ist die Länge des Tiefschlafs, die leider mit den Jahren schrumpft", verriet sie im Gespräch mit dem Magazin Courage. Regelmäßige Schlafenszeiten und Schlaftracking mit einem Sensorring gehören ebenfalls zu ihrer Routine. Außerdem achtet sie darauf, vor Mitternacht ins Bett zu gehen.

Auch eine gesunde Ernährung und Sport sind für Nina essenziell. Sie schwört auf eine gemüsebasierte, ballaststoffreiche Kost, verzichtet dabei komplett auf Zucker und Fleisch sowie auf hochverarbeitete Lebensmittel. Bewegung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil ihres Alltags. "Ich laufe täglich mit meinem Hund rund eine Stunde, mit kleinen Sprints zwischendurch, und mache zweimal pro Woche Krafttraining", erklärte die Moderatorin. Dabei betonte Nina auch, wie wichtig es ist, kurzzeitigen Stress zuzulassen, um sich selbst herauszufordern, während sie chronischen Stress versucht zu vermeiden.

Auf die Frage nach ihrem attraktiven Aussehen im Alter reagierte die Moderatorin gelassen. Botox oder Schönheitsoperationen sind für sie keine Option. "Das ist ja nur Optik, das hat mit gesunder Langlebigkeit nichts zu tun. Entscheidend ist der Lebensstil", betonte sie. Nina kam auf Umwegen ins Fernsehen: Eigentlich war sie Lehrerin, bevor sie mit "Leute heute" im ZDF zur Promiexpertin wurde. Neben Moderation glänzte sie als Autorin, Speakerin und in Talkshows. Heute widmet sie sich Büchern, Podcasts und Lifestyle-Themen – immer mit Eleganz und Glamour.

Anzeige Anzeige

Imago Nina Ruge zu Gast bei "Riverboat" im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Ruge, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Nina Ruge, ZDF-Star