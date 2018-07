Er hat nicht eine Rose von der diesjährigen Rosenkavalierin Nadine Klein bekommen – an Sascha Schmitz' Masche soll das allerdings nicht gelegen haben. Der Bachelorette-Kandidat sorgte in der ersten Folge der RTL-Kuppelshow für einige merkwürdige Momente. Mit bereits schwerer Zunge wollte er bei der Wahlberlinerin mit Sprüchen wie: "Wir könnten das Ganze auch abkürzen und die kürzeste Bachelorette aller Zeiten machen!", am Kennenlern-Abend Eindruck schinden – das ging allerdings nach hinten los, denn Nadine schickte ihn gleich mit zwei weiteren Boys nach Hause. Jetzt erklärt der 39-Jährige jedoch, was er mit seinen Macho-Sprüchen bezwecken wollte!

"Ich wollte mit meinen Sprüchen Akzente setzen und wollte im Gedächtnis bleiben", verriet der Werbefachmann nach seinem Exit im RTL-Interview. Seine Anmach-Aussagen sind Sascha dabei ganz und gar nicht peinlich, im Gegenteil: "Ich bin zufrieden. Ich bin dankbar dafür, dass ich so rübergekommen bin, wie ich rüberkomme. Ich finde, ich bin gut weggekommen!" Zwar kam der Staffel-Älteste bei der Bachelorette nicht allzu gut an – sein Selbstbewusstsein hat darunter allerdings keinesfalls gelitten.

Der Tönisvorster hat mit ein wenig Abstand zur Sendung auch eine Theorie, wieso es bei den beiden nicht auf Anhieb gefunkt haben könnte. Seiner Meinung nach sollte nämlich der Mann immer die Frau ansprechen und erobern – eine Dame, die offensiv auf Liebessuche ist, passt da höchstwahrscheinlich nicht ganz ins Konzept: "Ich habe noch dieses alte Weltbild, dass der Mann praktisch der Mann ist und die Frau, die Frau. Vielleicht tickt Nadine etwas anders."

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de

MG RTL D Sascha, Bachelorette-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D Andi, Nadine und Sascha in der Bachelorette-Villa

Anzeige

MG RTL D Nadine Klein, die Bachelorette 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de