Nadine Klein hat ihre erste Wahl getroffen! Am Mittwochabend flimmerte die hübsche Wahlberlinerin zum ersten Mal als neue Bachelorette über die deutschen Fernsehbildschirme. In der ersten Ausgabe des Kuppelformats hatte Nadine die Qual der Wahl – und musste von 20 flirtbereiten Herren gleich drei nach Hause schicken. Getroffen hat es Kai Schrader, Sascha Schmitz und Vadim Vyskubov. Aber war diese Entscheidung wirklich die Richtige? Wir haben bei den Promiflash-Lesern nachgefragt!

Beim Kennenlernen wurde Nadine in der ersten Folge eine kunterbunte Mischung geboten: Während Jorgo Alatsas direkt die allererste Rose für den besten Eindruck dank seiner Gitarre abstaubte, sorgten Kandidaten wie Eddy Mock mit Tarzanschrei oder Sascha Schmitz mit einem angestaubten Flirtspruch für die skurrilsten Momente der Show. Dass am Ende aber Dortmunder Kai, Werbefachmann Sascha und Shopping-Freund Vadim die Koffer packen mussten, überraschte die Promiflash-Fans nicht: In einer Umfrage hätten stolze 76,9 Prozent der Leser die stacheligen Schnittblumen genauso verteilt. Nur die restlichen 23,1 Prozent befanden Nadines Entscheidung als unfair.

Kommende Woche geht es dann also richtig los. Auf den ersten Dates kann Nadine ihre frisch ausgesiebte Männerauswahl noch genauer unter die Lupe nehmen. Und wie die Vorschau auf die gesamte Staffel schon zeigte: Der eine oder andere Boy wird der Bachelorette noch gehörig den Kopf verdrehen! Schaltet ihr wieder ein? Stimmt ab.

MG RTL D Andi, Nadine und Sascha in der Bachelorette-Villa

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein, fünfte deutsche Bachelorette

MG RTL D Kai, Bachelorette-Kandidat 2018

