Vor rund einem Jahr wurde Annett Möller (39) zum ersten Mal Mutter. Mit der Geburt ihres Töchterchens Livia hat sich ihr Leben um 180 Grad gedreht. Auf Social Media gewährt die Ex-RTL-Moderatorin immer wieder süße Einblicke in ihr Familienleben – genau wie zahlreiche Influencer-Mamis auch. Einen entscheidenden Unterschied gibt es aber: Hanna Weig, Anna Maria Damm (22) und Co. sind deutlich jünger als Annett! Was die 39-Jährige wohl zu den jungen Familien sagt, die ihren Alltag tagtäglich im Netz teilen?

Im Promiflash-Interview verriet die gebürtige Schwerinerin jetzt: Sie findet die Mama-Baby-Entwicklung im Netz wirklich gut! "Vielleicht ist das ein Vorleben, was auch jungen Leuten ein bisschen Mut macht, auch selbst zu sagen, 'Hey, ich kann tatsächlich Familie und Karriere in irgendeiner Form vereinbaren'", gab Annett zu bedenken. Für sie sei es schön zu beobachten, dass sich auch die jüngere Generation wieder vermehrt mit dem Thema Familie beschäftigt. "Ich glaube, es ist eine ganz schöne Entwicklung und zeigt einfach, man muss nicht erst, so wie ich, 38 werden."

Warum sie so verhältnismäßig spät Mama geworden ist, hat einen einfachen Grund: Sie hat auf den richtigen Mann gewartet! Und den hat die attraktive Brünette in dem Vater ihrer kleinen Maus allemal gefunden. Bereits in einem früheren Promiflash-Interview kurz vor der Geburt kam Annett gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihren Liebsten heraus: "Mein Partner unterstützt mich, wo er nur kann, ist immer für uns da und ich bin einfach superglücklich."

