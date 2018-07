After-Baby-Body-Stress nach der Geburt? Nicht mit Annett Möller (39)! Die TV-Moderatorin wurde vor gut einem Jahr zum ersten Mal Mama. Zwar ist sie wieder superschlank, doch gestresst hat sie sich deshalb nicht. "Es ist einfach nicht so, dass du wieder aussiehst wie vorher. Ich habe auch immer noch drei Kilo zu viel, weil ich es auch liebe zu essen. Ich schaffe es auch, an einem Tag ein ganzes frisches Brot zu essen, da kenne ich nichts. Von daher, ich mache mir da jetzt nicht so einen Druck", erklärte die 39-Jährige im Promiflash-Interview. Für Neu-Mamis und kurvige Frauen hatte sie sogar noch einen einfachen Trick auf Lage.

