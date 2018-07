Sollte Beatrice Egli (30) vielleicht besser selbst an ihrer eigenen Kuppelshow teilnehmen? Ende Juni 2018 startete die Schlagersängerin in die Dreharbeiten zu "Schlager sucht Liebe". Ein Format, bei dem acht Singles aus dem Musikbusiness vor laufender Kamera den Partner fürs Leben suchen. Das Stimmtalent wird allerdings nicht als Kandidatin an der Show teilnehmen, sondern als Moderatorin. Ob das wohl die richtige Entscheidung war? Die DSDS-Siegerin der zehnten Staffel offenbarte jetzt: Es ist schwer für sie, den Richtigen zu finden!

Ihr Liebesleben hält die Schlager-Ikone für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus. Im Hinblick auf die neue Kuppel-Sendung ließ sich Beatrice gegenüber Bild dann aber doch ein paar seltene Details entlocken. "Es ist für mich ja auch schwierig. Bei meinem Beruf, den sich sehr liebe, bin ich ständig unterwegs, kaum zu Hause", gab sie zu. Unter diesen Umständen müsse sich erst einmal jemand finden, der dafür dauerhaft Verständnis habe.

Aktuell hat die Blondine einen solchen Mann anscheinend noch nicht gefunden: "Ich bin ja momentan immer noch Single." Ob sich da nicht eine Teilnahme an "Schlager sucht Liebe" anbietet? Nicht, wenn es nach der Schweizerin geht. Sie begebe sich da lieber nicht vor den Augen der Öffentlichkeit auf die Suche. Traurig ist Beatrice über ihren Beziehungs-Status aktuell aber ohnehin nicht: "Ich genieße gerade mit 30 so richtig mein Single-Leben. Alles hat seine Zeit."

P.Hoffmann/WENN.com Beatrice Egli bei "Immer wieder sonntags"

Cinamon Red/WENN.com Beatrice Egli bei "Willkommen bei Carmen Nebel" in Magdeburg 2017

Instagram/beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Schlager-Sternchen

