Dieses Geständnis macht wirklich betroffen! In der heutigen Folge von Das Sommerhaus der Stars liegen die Nerven bei allen Bewohnern blank – und sogar bei Uwe Abel (48) kullern dicke Tränen. Nachdem seine Iris (50) Kritik an der Optik ihres Liebsten geäußert hat, brechen bei dem Bauer sucht Frau-Star alle Dämme. Hinterher gesteht Uwe: Sein Aussehen macht ihn so fertig, dass er deswegen sogar auf eigene Kinder verzichtet!

Wie ein Ausblick bei "Guten Morgen Deutschland" verrät, kommt Iris heute Abend auf Uwes Angst vor Zahnärzten und die Sanierungsbedürftigkeit seiner Beißerchen zu sprechen. Der wiederum verlässt zutiefst gekränkt die Situation – zu schmerzlich sind die Erinnerungen an fiese Kommentare in seiner Kindheit. Damals waren allerdings nicht die Zähne das Problem: "In meiner Schulzeit wurde viel über meine Nase gelästert. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, keine Kinder zu kriegen."

Seiner Frau Iris ist anscheinend schnell klar geworden, dass sie mit ihrem unüberdachten Kommentar alte Wunden aufgerissen hat. "Es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht in den Rücken fallen", entschuldigt sie sich im Teaser. Hoffentlich nimmt der Schweinebauer ihr das nicht allzu lange übel! Ganz unschuldig ist Uwe aber auch nicht – schließlich zettelte er die Diskussion mit einem Witz über Iris' Gewicht ja erst an...

MG RTL D / Max Kohr Uwe Abel, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Iris und Uwe Abel

Anzeige

MG RTL D Uwe Abel und seine Frau Iris bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de