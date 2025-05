Zieht dieses Promi-Paar etwa ins "Sommerhaus der Stars"?

Wird dieses Promi-Paar etwa am Sommerhaus der Stars teilnehmen? Das fragen sich sicher gerade viele Fans von Tara Tabitha (32) und ihrem Liebsten Dennis Lodi. Die Reality-Queen gibt nämlich jetzt einen auffälligen Hinweis in ihrer Instagram-Story. Darin postete sie ein Bild von ihrem Dennis zusammen mit ihrem Hündchen im Bett. Unter der Decke lugt ein Handy hervor, auf dem deutlich das Datum zu sehen ist: Das Foto wurde im April aufgenommen und könnte somit für die Zeit, in der das Sommerhaus gedreht wird, vorproduziert gewesen sein. Zwischenzeitlich wurde die Story wieder gelöscht und neu gepostet – diesmal so, dass das Datum nicht mehr zu lesen ist.

Der Cast für die diesjährige Staffel "Das Sommerhaus der Stars" ist noch nicht bekannt – bisher wird nur spekuliert, und das nicht nur bei Tara und Dennis. Auch Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) sind heiße Kandidaten. Bei den beiden ist es nämlich ebenfalls schon seit Längerem auffallend still, was eher ungewöhnlich ist. Denn normal sind die beiden sehr fleißige Influencer und vor allem Paulina postet oft täglich Storys. Nun stammt ihr letzter Post aber vom 20. Mai, was mittlerweile auch sechs Tage zurückliegt. Tommy postete zuletzt am 9. Mai. Für ihre Community ist diese Funkstille wohl ein klares Zeichen. "Sie ist 100 Prozent im Sommerhaus, die Dreharbeiten haben begonnen und von den beiden kommt nichts mehr", fasst ein User unter Paulinas letztem Foto die allgemeine Meinung zusammen.

Mit TV-Formaten haben zumindest sowohl Tommy und Paulina als auch Dennis und Tara genug Erfahrung. Allerdings sind Letztere noch nicht so lange zusammen wie ihre potenziellen Konkurrenten. Tatsächlich machten Tara und Dennis ihre Beziehung erst vergangenen Monat öffentlich. Erstmals zusammen auf dem Bildschirm waren sie in der Reality-Gamesshow The 50 – ob sie sich dort aber tatsächlich kennenlernten, wollten die beiden noch nicht verraten. Pläne für weitere Sendungen gibt es aber genug. Tara und Dennis bekommen sogar ihr eigenes Format, wie sie im Promiflash-Interview verriet. Das hatte allerdings nichts mit ihrer Liebe zu tun. "Diese hatte ich ja schon länger geplant, und unsere Beziehung passt jetzt sehr gut als Storyline", erklärte Tara.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige