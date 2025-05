Iris Abel klärt Trennungsgerüchte um sie und Uwe auf

Seit Tagen kursieren Trennungsgerüchte um das einstige Traumpaar der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau. 2011 lernten sich Iris Abel (57), damals Versicherungsangestellte und Bäckerin, und Landwirt Uwe Abel (55) vor laufenden Kameras der siebten Staffel kennen und verliebten sich. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Nun reagierten die beiden mit einem humorvollen Video auf Instagram und machten klar, was sie von den Spekulationen halten. In dem Clip sind die beiden bei einer Cabriofahrt zu sehen – entspannt und gut gelaunt. "So sieht kein Scheidungspaar aus", schrieb Iris sarkastisch dazu. Ihr Ehemann Uwe wirkte ebenfalls zufrieden und ließ keinen Raum für Zweifel.

Die Fans reagierten eindeutig: Viele Kommentatoren drückten ihre Erleichterung über das Liebesglück des Paares aus. Einige Fans und ebenfalls berühmte Freunde wie Gerald Heiser (40) beglückwünschten sie mit ironischen Kommentaren à la "Gratuliere zur Trennung" oder "Oh, ihr lasst euch scheiden? Gut, dass ihr das jetzt auch wisst!" Besonders bemerkenswert: Iris nutzte die Gelegenheit, um auch ihren neuen Look zu präsentieren. Die Zuschauer, die sie einst als Brünette aus der Show kannten, haben in den letzten Jahren schon einige Haarfarben an ihr gesehen. Nun überrascht die TV-Bekanntheit, die mittlerweile an der von Inka Bause (56) moderierten Show Kritik übt, mit einem natürlichen Grau-Look, der von ihrer Community positiv aufgenommen wurde.

Iris und Uwe Abel gehören seit ihrer Teilnahme an der beliebten RTL-Show zu den bekanntesten Paaren des Formats. Während Iris durch ihre bunten Looks immer wieder für Gesprächsstoff sorgt, beeindruckt das Ehepaar vor allem durch seine unverfälschte Art und die Offenheit, mit der sie auch ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lassen. Ob auf Social Media oder bei öffentlichen Auftritten: Das Paar zeigt, dass seine Liebe auch nach über einem Jahrzehnt noch Bestand hat. Ihre Beziehung gilt vielen daher als Beweis dafür, dass die Liebe auch unter den Beobachtungen von Kameras und trotz so manchem Trennungsgerücht wachsen und gedeihen kann.

RTL / Pascal Buenning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Instagram / iris.abel.official Iris und Uwe Abel bei ihrer Hochzeit

