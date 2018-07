Vorsicht Explosionsgefahr! Das Sommerhaus der Stars bietet seit zwei Wochen acht VIP-Paaren keine Privatsphäre, Spiele mit sehr hohem Streitpotenzial und jede Menge Freizeit, in der sich die Prominenten selbst das Leben schwerer machen können. Auch in der dritten Folge knallt es wieder in der TV-WG und das nicht nur, weil erstmals ein Pärchen die "Villa" verlassen muss. Die Fassaden der vermeintlich perfekten Beziehungen bröckeln und die prominenten Turteltauben verlieren die Nerven!

Blind von seiner Liebsten beim Einparken navigiert werden – besonders für Küken-Couple Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) eine Zerreißprobe! Der Muskelmann verzweifelt an Stephies Anweisungen und rastet völlig aus. Die gutmütige Blondine ist geschockt: So rasend hat sie ihren Julian noch nie erlebt. Im RTL-Interview kullern die Tränen und ihr Verlobter gesteht: "Ich verliere halt meinen Verstand bei so was." Doch auch Micaela Schäfers (34) Augen bleiben nicht mehr trocken: Der sonst so toughen Nacktschnecke wächst die Situation ebenfalls über den Kopf und ihr Schatz Felix Steiner (33) muss sie trösten.

Krach gibt es auch zwischen den Bauern Uwe (48) und Iris Abel (50). Bei ihnen ist jedoch der Landwirt nah am Wasser gebaut: "Es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht in den Rücken fallen", entschuldigt sich seine Gattin. Konkurrent Jens Büchner (48) wittert gleich eine Ehekrise: "Es wird immer falscher zwischen den beiden!"

MG RTL D Bewohner in der ersten Folge von "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Stephanie Schmitz und Julian Evangelos, Reality-Stars

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr Iris und Uwe Abel, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass es schon in der dritten Folge so richtig knallt? Schon? Erst! Absolut. Ich dachte, es herrscht länger Frieden. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de