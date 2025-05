"Bauer sucht Frau"-Kultpaar trauert um seine geliebte Hündin

Iris Abel (57) und ihr Mann Uwe Abel (55), bekannt aus der RTL-Show Bauer sucht Frau, trauern um den Verlust ihrer geliebten Hündin Lanka. Die treue Begleiterin, die das Paar vor zehn Jahren aus dem Tierschutz adoptiert hatte, verstarb kürzlich an Altersschwäche. In einem emotionalen Instagram-Beitrag verabschiedete sich Iris von dem Vierbeiner: "Deine Pfotenabdrücke auf dem Boden verblassen mit der Zeit, doch die Spuren, die du in unseren Herzen hinterlassen hast, bleiben für immer." Mit bewegenden Worten erinnerte sie an die gemeinsame Zeit und daran, wie sich die einst ängstliche Hündin zu einem fröhlichen Familienmitglied entwickelte.

Lanka hatte in den letzten Jahren gesundheitlich zu kämpfen, nachdem sie vor drei Jahren einen Schlaganfall erlitten hatte. Damals zeigte sie großen Lebenswillen, doch nun habe sie "keine Kraft mehr" gehabt, wie Iris berichtet. Die Hündin sei friedlich an ihrer Seite eingeschlafen. Trotz der Trauer fand Iris auch die Gelegenheit, auf eine wichtige Herzensangelegenheit hinzuweisen. Sie rief ihre Follower dazu auf, Tieren aus dem Tierschutz eine Chance auf ein Zuhause zu geben, da viele wunderbare Seelen dort auf eine Familie warteten. Der Verlust von Lanka hinterlässt eine Lücke im Leben des Paares, das sich leidenschaftlich für den Tierschutz einsetzt.

Seit fast 15 Jahren sind Iris und Uwe ein Paar und teilen ihr Leben nicht nur miteinander, sondern auch mit ihren tierischen Gefährten. Im Jahr 2011, in der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau", fanden sie zueinander und heirateten zwei Jahre später. Jüngst sahen sie sich jedoch immer wieder mit Trennungsgerüchten konfrontiert. Mit Humor und Liebe begegneten die beiden diesen Spekulationen: Ein lächelndes Video auf Instagram von einer gemeinsamen Cabriofahrt kommentierte Iris pointiert mit den Worten: "So sieht kein Scheidungspaar aus."

Instagram / iris.abel.official Iris und Uwe Abels Hündin Lanka

Instagram / iris.abel.official Iris und Uwe Abel, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten