Im April war plötzlich alles aus zwischen Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (25) und ihrem Freund Tobi. Die Gründe für ihre Trennung legten die beiden Fitness-Influencer zwar nie vollends offen. Im Guten gingen sie allerdings nicht auseinander. Laut dem Muskelmann seien ekelhafte Sachen passiert, die ihm Gänsehaut bereiteten. Ob die Stimmung zwischen dem einstigen Traumpaar immer noch so eisig ist? Jetzt reagierte Tobi auf die neue Beziehung der blonden Schönheit und zeigt: Hier fließt wohl kein böses Blut mehr.

Gerda schwebt zurzeit auf Wolke sieben. In Adrien Laurent (24), einem sportlichen Instagram-Star mit TV-Erfahrung, fand sie kürzlich ihr perfektes Pendant. Der Pariser und die Kölnerin turteln sich aktuell durch Social-Media. Ex Tobi scheinen die glücklichen Liebesmomente seiner Verflossenen keinen Liebeskummer zu bereiten. Das kitzelte nun ein Fan aus ihm heraus. Auf die Frage "Was sagst du zu Gerda und ihrem neuen Freund" unter einem seiner Insta-Schnappschüsse regierte er kurz, aber eindeutig: "Alles Gute."

Womöglich liegt Tobis Gelassenheit in Sachen Ex auch an seinem eigenen Liebesglück. Der blonde Gym-Fan scheint selbst bis über beide Ohren verliebt zu sein. Die neue Flamme an seiner starken Schulter: Fashion- und Fitness-Influencerin Romi Palm. Sowohl in seiner als auch in ihrer aktuellen Instagram-Story finden sich eindeutige Liebes-Posts.

Instagram / adlaurent_fit Gerda Lewis und Adrien Laurent

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis mit Tobi an Weihnachten

Instagram / gerda.jlewis Tobi und GNTM-Kandidatin Gerda Lewis

