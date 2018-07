Sarah Harrison (27) ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter geworden. Töchterchen Mia Rose hält ihre Eltern seither ganz schön auf Trab. Trotzdem ist Mama Sarah immer perfekt gestylt. Im Promiflash-Interview verrät die Influencerin jetzt, dass ihr die Auswahl des richtigen Outfits oft gerade wegen Mia so leicht fällt: "Ich richte mich meistens nach ihr, weil sie wird immer als Erstes angezogen und dann denke ich mir so: ‘Hmm, was könnte jetzt passen?’ Und dann tue ich mich manchmal schneller im Kleiderschrank als sonst.”

Instagram / sarah.harrison.official Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de