2010 lernten sich Ryan Reynolds (41) und Blake Lively (30) am Filmset von "Green Lantern" kennen. Ein Jahr später dateten sich die beiden und traten 2012 vor den Traualtar. Seine Liebe krönte das Paar mit den Töchtern James (3) und Inez (1). Das Geheimnis dieser Traum-Beziehung: Das Couple nimmt sich nicht so ernst. Nun hat der Hollywood-Schnuckel wieder einen Scherz gemacht. Ryan sprach über eine mögliche Scheidung!

Wie E! News berichtete, erzählte der 41-Jährige in einer Diskussionsrunde zu seinem neuen Streifen Deadpool 2 von seinen Vater-Qualitäten. "Meine Frau dreht gerade im Ausland einen Film, also habe ich genug Zeit, so zu tun, als würde ich auf die Kinder aufpassen", flachste der Schauspiel-Hottie bei der diesjährigen Comic-Con im kalifornischen San Diego herum. Über diese Aussage musste Ryan offenbar selbst ziemlich schmunzeln, denn er fügte hinzu: "Sie füllt wahrscheinlich gerade die Scheidungspapiere aus, während ich euch das erzähle!"

Schon seit Längerem sind Ryan und Blake dafür bekannt, sich gerne auf den Arm zu nehmen – vor allem im Internet. Zum Beispiel kommentierte das Pärchen in der Vergangenheit immer wieder gegenseitig humorvoll die Beiträge des anderen. Wie findet ihr es, dass die zwei sich ständig veralbern? Stimmt ab!

WENN.com Blake Lively und Ryan Reynolds auf der "A Quiet Place"-Premiere in New York

Kevin Winter/Getty Images Ryan Reynolds bei der Comic-Con 2018

Jackie Brown / Splash News Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "A Quiet Place"-Premiere

