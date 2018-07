Will sie es so richtig krachen lassen? Am Mittwochabend startete die lang ersehnte neue Staffel von Die Bachelorette mit Rosenlady Nadine Klein (32). Das Ex-Bachelor-Babe haute die selbstbewussten Liebesanwärter auf Anhieb um – spaßige Abenteuer und romantische Dates sind damit also vorprogrammiert. Leicht wird die Suche nach dem Traumprinzen aber sicherlich nicht, immerhin sind die Kandidaten mehr als unterschiedlich. Ob Nadine da auch in Erwägung zieht, die Fähigkeiten der Jungs in Sachen Matratzensport auf Herz und Nieren zu prüfen?

Bis die 32-Jährige die Wahl für ihre Dream-Dates treffen muss, dauert es zwar noch ein bisschen, klar ist aber schon jetzt: Auf wilde Schäferstündchen werden die glücklichen Auserwählten vergebens hoffen. Im Interview mit Bild verriet Nadine jetzt: Sex sei außerhalb des Kuppelformats zwar ein wichtiger Faktor, während der Show wolle sie aber nicht gleich alle Register ziehen. "Wenn es aber an die Übernachtungsdates geht, sind immer noch mehrere Jungs im Spiel. Und das könnte ich nicht ausblenden. Man muss ja nicht sofort in die Vollen gehen und kann sich noch was aufsparen für die Zeit danach."

Damit tickt die gebürtige Münchnerin ganz anders, als Bachelor Daniel Völz (33). Um den buhlte die ausgebildete Musicaldarstellerin noch im Frühjahr – konnte den Immobilienmakler aber nicht von sich überzeugen. Gepasst hätte es zwischen den beiden aber wohl sowieso nicht: Während Nadine nichts über den Zaun brechen will, ging Daniel gleich von Anfang an in die Vollen und kassierte dafür prompt den Titel "Sexelor".

MG RTL D / Frank Irlenborn "Die Bachelorette"-Kandidaten 2018

Anzeige

MG RTL D Brian und Bachelorette Nadine

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein als Bachelorette 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de