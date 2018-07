Eine Legende feiert. Seit über 50 Jahren steht Mick Jagger (75) auf der Bühne und begeistert mit seinen Songs und seiner Liebe zur Musik Millionen Menschen. Mit seiner Band The Rolling Stones feiert der Brite seit 1962 internationale Erfolge, tourt mit seinen Kollegen nach wie vor um die Welt, um Hits wie "(I Can't Get No) Satisfaction" und "Wild Horses" vor Tausenden jubelnden Fans zu performen. Heute feiert Mick seinen 75. Geburtstag – und blickt auf aufregende Jahre zurück.

Der Musiker ist wohl der Inbegriff eines Lebemannes: Der Komponist lässt wirklich nichts anbrennen! Abwechslungsreich sind nämlich nicht nur seine unzähligen Lieder, sondern auch seine Beziehungen. Der 75-Jährige war zweimal verheiratet, hat insgesamt acht Kinder, vier Enkel und einen Urenkel. Zuletzt hatte der Rocker mit einer Liaison mit einer 52 Jahre jüngeren Filmproduzentin für Aufsehen gesorgt, die er nach nur wenigen Wochen aber wieder verließ. Der Grund: seine Ex-Freundin Melanie Hamrick (31). Mit der hat Mick einen eineinhalb Jahre alten Sohn.

Für seine musikalischen Erfolge mit den Stones wurde Mick bereits 1989 geehrt – und in die berühmte Rock Hall of Fame aufgenommen. Für seine Songwriter-Künste, die er unter anderem auf den 25 Studioalben mit seinen Bandkollegen unter Beweis stellt, wurde er von der Musikzeitschrift Rolling Stone außerdem auf Platz vier der 100 größten Musiker aller Zeiten gewählt.

Michael Loccisano/Getty Images Mick Jagger bei der Rolling Stones Exhibitionism Ausstellung in New York

Theo Wargo/GettyImages The Rolling Stones in New York City

Kevin Winter/GettyImages Mick Jagger bei einem Konzert seiner Band The Rolling Stones

