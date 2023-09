Rolling Stones veröffentlichen erstes Album seit 18 Jahren

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von den Rolling Stones! Die Rockband hat absoluten Kultstatus, seitdem sie sich im Jahr 1962 gegründet hat. Noch immer stehen Mick Jagger (80), Keith Richards (79) und Ronnie Wood (76) auf der Bühne. Auf neue Musik mussten die Fans aber bislang vergeblich warten – genauer gesagt 18 Jahre lang. Jetzt ist es aber endlich so weit: Die Rolling Stones veröffentlichen endlich ein neues Studioalbum!

Das teilt die Band jetzt in einem neuen YouTube-Video mit. Darin sitzt nämlich der Talkshow-Moderator Jimmy Fallon (48) in einem Wohnzimmer, als sein Telefon klingelt – und die Band ist am Hörer! Am Mittwoch wollen sie in seiner Late-Night-Show über ihr kommendes Album "Hackney Diamonds" sprechen. Das ist ihr insgesamt 31. Studioalbum.

Schon Ende vergangenen Jahres waren erste Gerüchte aufgekeimt, dass die Stones wieder an neuer Musik arbeiten würden. So verriet damals ein Insider gegenüber The Sun: "Mir wurde gesagt, dass Mick, Keith und Ronni sich in den letzten zwei Wochen in New York für Aufnahmen getroffen haben. Sie sollen zusammen mit Weltklasse-Musikern für ihr erstes Album seit 18 Jahren Material aufgenommen haben."

Getty Images Die Rolling Stones im Juli 2022 in Paris

Getty Images The Rolling Stones im Dezember 1963

Getty Images Die Rolling Stones bei einem Konzert 2019

