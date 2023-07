Rebell und Rockstar: Mick Jagger wird heute 80 Jahre alt!

Er kann sich ordentlich feiern lassen! Mick Jagger (80) ist einer der größten Rockstars seiner Zeit. Berühmt wurde er als Frontmann der legendären Band The Rolling Stones. Bereits seit den Sechzigern begeistert der britische Musiker mit seinen legendären Songs, schrillen Looks und extravaganten Bühnenperformances ein Millionenpublikum. Heute feiert die Rockikone ihren 80. Geburtstag: Anlässlich Micks großen Ehrentags gibt euch Promiflash einen kurzen Abriss seiner Wahnsinnskarriere!

Michael Philip Jagger kommt am 26. Juli 1943 im britischen Dartford zur Welt. Nach der Schule erhält Mick ein Stipendium an der School of Economics and Political Science, eine Elite-Uni in London. Allerdings schmeißt er 1962 das Studium und gründet stattdessen die Rolling Stones mit seinem Schulfreund Keith Richards (79) – und wird dadurch zum ewigen Sexsymbol. Mitte der Achtziger startet der Frontmann sogar kurzerhand eine Solokarriere mit seinem eigenen Hit "She's the Boss".

Weil sich Mick als Rockstar unterfordert fühlt, sucht er sich neue Herausforderungen als Schauspieler und als Geschäftsmann der Rolling Stones. Mit Erfolg: Er fädelt Verträge ein, die die Band zur Weltmarke machen. Ähnlich turbulent ist auch das Liebesleben des Musikers: Neben unzähligen Affären heiratet der "Sympathy For The Devil"-Interpret Bianca Jagger (78) im Jahr 1971 – ihre Ehe hält sieben Jahre. Aus seinen Beziehungen hat der Sänger acht Kinder. Seit 2014 ist der Sänger mit der Choreografin Melanie Hamrick (36) liiert.

Anzeige

Getty Images The Rolling Stones im Dezember 1963

Anzeige

Getty Images Mick und Bianca Jagger bei ihrer Hochzeit im Mai 1971

Anzeige

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de