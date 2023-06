Beim ersten Treffen: Britney Spears kannte Mick Jagger nicht

Wer war das nochmal? Britney Spears (41) zählt wohl zu den berühmtesten Musikerinnen der 90er- und 2000er-Jahre. Dabei schaffte es die "Oops!...I Did It Again"-Interpretin immer wieder in die Schlagzeilen. Sei es aufgrund ihres langwierigen Vormundschaftsprozesses gegen ihren Vater oder jüngst vor allem durch ihre oftmals kuriosen Posts in den sozialen Medien. Auch dort plauderte die 41-Jährige jetzt aus: Sie wusste nicht, wer Mick Jagger (79) war, als sie sich zum ersten Mal begegneten.

"Ich hatte keine Ahnung, mit wem ich sprach!", schrieb sie auf Instagram zu einem Foto, das die Pop-Queen im Gespräch mit dem The Rolling Stones-Frontmann zeigte. Hinzu fügte sie dem Post drei zwinkernde Emojis. Entstanden war der Schnappschuss im Jahr 2001 bei den MTV Video Music Awards. Sowohl Britney als auch der 79-Jährige promoteten in einem gemeinsamen Interview ihre damals erschienenen Alben. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Während Mick Jagger die Sängerin augenscheinlich kannte – diese sogar für ihre Musik lobte – hatte Britney keinen blassen Schimmer, wer er war.

Erst vor wenigen Tagen teilte die Blondine ein Throwback-Bild, mit dem sie sich an ihre Jugend zurückerinnerte. Dieses zeigte eine jüngere Britney, die lächelnd in die Kamera blickt. Den Beitrag kommentierte sie mit: "Das ist das einzige Mal, dass ich ein Fotoshooting im Wald gemacht habe! Das war lange, bevor ich Kinder hatte!"

