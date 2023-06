Nach Verlobungsgerüchten: Mick Jaggers Partnerin klärt auf

Sie spricht Klartext! Mick Jagger (79) ist schon seit neun Jahren mit Melanie Hamrick (35) zusammen. 2016 hatten der Rolling Stones-Star und seine rund 44 Jahre jüngere Partnerin ihren Sohn Deveraux Octavian Basil auf der Welt begrüßt. Verheiratet ist das Paar bisher aber noch nicht. Vor einigen Monaten wurde allerdings gemunkelt, ob sich der Musiker und seine Liebste verlobt haben, da die Ballettänzerin einen Diamantklunker trug. Nun äußert sich Melanie selbst zu den Gerüchten!

Im Interview mit People plaudert die 35-Jährige nun über das verdächtige Schmuckstück, das an ihrer Hand gesichtet wurde: "Hat Mick mir den Ring geschenkt? Ja. Ist er für diesen Finger? Ja." Dennoch sei es kein Verlobungsring. "Für mich ist es ein Versprechungsring", erklärt Melanie. Doch könne sie sich überhaupt vorstellen, den Rockstar zu heiraten? "Ich weiß es nicht. Ich bin eher ein Mensch, der im Moment lebt. Also, wer weiß", betont sie abschließend.

Auch wenn sie in der nächsten Zeit offenbar nicht vor den Altar treten werden – Mick und Melanie könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein. Ab und zu gewähren sie ihren Fans auch kleine Einblicke in ihr Leben mit ihrem Sohnemann Deveraux. Am Muttertag widmete die Profitänzerin dem Sechsjährigen auch einige liebevolle Worte auf Instagram: "Ich bin so gesegnet und dankbar, dass ich deine Mama sein darf."

Instagram / melhamrick Melanie Hamrick im November 2022

Getty Images Mick Jagger, Juli 2022 in Gelsenkirchen

Instagram / melhamrick Mick Jagger und Melanie Hamrick mit ihrem Sohn Deveraux

