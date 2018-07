Kommen die Zuschauer bald doch in den Genuss eines waschechten Rosenkavaliers im australischen Busch? Während mit Kattia Vides (30) und Georgina Fleur (28) schon so manche Ex-Kandidatin den Einzug ins Dschungelcamp fand, konnte man bisher noch keinen Bachelor zur Teilnahme überreden. Bisher schien das auch beim TV-Junggesellen von 2013, Jan Kralitschka (42), ausgeschlossen – unter gewissen Umständen würde er aber tatsächlich doch mitmachen!

Weniger Herumsitzen ums Lagerfeuer und mehr Action – das wären die Voraussetzungen des Models! "Da müssten zehn Promis erstmal aus dem Heli springen und dann müsste es wirklich darum gehen, in der knallharten und einsamen Wildnis zu überleben. Ich bin so ein Outdoor-Typ, so etwas wäre etwas für mich", verriet Jan gegenüber Quotenmeter. RTL müsste die Show also ordentlich umbauen... Da wäre ein Gastauftritt bei Survival-Experte Bear Grylls wohl eher was für Jan!

Zunächst ist der Adrenalin-Junkie ohnehin in einer ganz andere Show zu sehen: Curvy Supermodels. Ab heute startet die dritte Staffel von Angelina Kirschs (30) Modelwettbewerb auf RTL II. Dort muss Jan dann nicht seine Überlebens-Skills, sondern sein Talent als Juror unter Beweis stellen.

MG RTL D Dschungelcamper am Lagerfeuer

Anzeige

Instagram / jan_kralitschka "Curvy Supermodel"-Juror Jan Kralitschka, 2018

Anzeige

Curvy Supermodel, RTL II Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella und Oliver Tienken

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de