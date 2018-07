Bald geht#s endlich weiter bei Curvy Supermodel! In der kommenden dritten Staffel wird es neben den bekannten Gesichtern Jana Ina Zarrella (41) und Angelina Kirsch (30) zwei männliche Neuzugänge in der Jury geben: Ex-Let's Dance-Profi Oliver Tienken und der ehemalige Bachelor Jan Kralitschka (42) werden den Ladys dabei helfen, den schönsten Kurvenstar Deutschlands zu finden. Der Rosenkavalier verriet Promiflash nun, welches Anliegen ihm als Juror am wichtigsten war!

“Wie man es schafft, sich vor der Kamera wohlzufühlen und selbstbewusst zu wirken, darin habe ich meine Hauptaufgabe bei Curvy Supermodel gesehen", berichtete Jan Promiflash. Darin sei er selbst mittlerweile Profi – aber das brauche auch Übung. Manche Ladys musste das Male-Model dafür ordentlich motivieren: “Ich glaube, ich konnte ein paar der Kandidatinnen mal zeigen, wie toll sie eigentlich sind und was für ein Potenzial sie haben.”

Seine Fans können Jan ab dem 26. Juli dabei zusehen, wie er sich als Juror gemacht hat und ob er die Kandidatinnen gut unterstützt hat – "Curvy Supermodel“ läuft dann immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II.

RTL II Die Juroren von "Curvy Supermodel", 2018

RTL II Jan Kralitschka, Juror bei "Curvy Supermodel", 2018

