Wünschen sie sich noch mal Nachwuchs? Kultauswanderer Jens Büchner (48) und seine Frau Daniela (40) wurden 2016 Eltern der Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya. Außerdem leben sie gemeinsam mit den drei Kindern von Daniela auf Mallorca. Mit den Kids, den vielen TV- und Musik-Auftritten und ihrem Fan-Café haben sie eigentlich alle Hände voll zu tun. Dennoch schließen die beiden ein weiteres Baby nicht aus.

"Da sind wir wie jedes Ehepaar. Wenn wir im Liebesrausch sind, denken wir manchmal über ein weiteres Baby nach", erklärte Daniela im Interview mit kukksi. Die Vollblut-Mama scheint sich also manchmal doch noch ein sechstes Kind zu wünschen, ihre Jüngsten sind mittlerweile auch zwei Jahre alt. Für Jens wäre es ebenfalls das Sechste, denn er hat noch zwei Töchter und einen Sohn aus vorherigen Beziehungen. Doch momentan liegt eine mögliche Nachwuchsplanung noch in weiter Ferne, wie sie anfügte: "Zu diesem Zeitpunkt und in diesem Jahr definitiv aber nicht."

Geübt werde trotzdem fleißig für den "Ernstfall". Zwar schlafen die Kleinen noch bei ihnen im Bett, aber Jens und seine Dani können trotzdem ungestörte Schäferstündchen genießen: "Morgens sind sie im Kindergarten und die Großen unterwegs. Derzeit haben wir also keine Sex-Flaute."

Instagram / buechnerjens Jens Büchner und Daniela Karabas mit den Zwillingen Jenna und Diego

Anzeige

MG RTL D / 99pro media Jens und Daniela Büchner mit ihrer Familie auf Mallorca

Anzeige

Facebook / Jens Buechner Daniela und Jens Büchner mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de