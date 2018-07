Janina Weschta (25) ist glücklich verliebt – und das freut auch ihre einstige Bachelor-Kollegin! Erst vor wenigen Wochen offenbarte die Blondine ganz happy im Netz: Sie ist nach der Kuppelshow-Pleite mit Daniel Völz (33) wieder in festen Händen. Mit einem supersüßen Pärchenbild gestand die 25-Jährige ihrem Schatz nun ein weiteres Mal öffentlich ihre Liebe – und darüber freut sich auch ihre ehemalige Nebenbuhlerin Nadine Klein (32)!

Was für eine liebevolle Geste: Auf Instagram veröffentlichte das Model nun ein niedliches Selfie mit ihrem Liebsten. Dazu schrieb sie ganz emotional: "Weil ich mit diesem Menschen am liebsten 24 Stunden verbringen würde. Er ist mein bester Freund, meine bessere Hälfte, einfach WIR!" Bei so viel Romantik geriet auch die amtierende Bachelorette Nadine ins Schwärmen und kommentierte den Schnappschuss: "So schön", schrieb sie kombiniert mit einem Herz-Emoji.

Dass die Ladys trotz ihrer früheren Konkurrenz zu echten Freundinnen geworden sind, bewies Janina erst kürzlich: Nach der Bekanntgabe von Nadines neuer Rolle als Rosenverteilerin veröffentlichte sie eine rührende Botschaft im Netz. Hättet ihr gedacht, dass die beiden noch immer in Kontakt stehen? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Instagram / janinaweschta Janina Weschta (rechts) und ihr Freund

MG RTL D / Arya Shirazi Die neue Bachelorette Nadine Klein

Instagram / janinaweschta Nadine Klein und Janina Weschta in der Bachelor-Villa

