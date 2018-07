So ernst nimmt Timur Ülker (29) seinen GZSZ-Job! Für den Schauspieler sind regelmäßige Dreharbeiten ja eigentlich nichts Neues mehr. Immerhin spielte er zwei Jahre lang in der Doku-Soap Köln 50667 mit. Für seinen neuesten TV-Auftritt will sich der ehemalige Adam sucht Eva-Kandidat aber offenbar noch einmal mächtig ins Zeug legen. Er konnte eine Rolle bei GZSZ ergattern – und hat dafür wochenlang hart gearbeitet!

Um seine Traumkarriere bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu starten, hatte Timur sich sogar bei einer renommierten Schauspielschule in Hollywood ausbilden lassen. Nun verriet er via Instagram allerdings, dass seine Vorbereitungen für die Dreharbeiten damit noch lange nicht abgeschlossen waren. "Die letzten Wochen habe ich nämlich intensiv damit verbracht, den neuen GZSZ-Charakter 'Nihat' zu finden und ihm leben zu geben", schrieb er zu einem Foto von sich.

Die Vorabendsendung verlangt dem 28-Jährigen offenbar schon jetzt so einiges ab – vor allem sein Privatleben scheint darunter zu leiden. "Neben den aufregenden Dreharbeiten am Set habe ich mich ausschließlich zu Hause abgeschottet und an ihm, seinem Charakter und der Art zu denken gearbeitet. Selbst den Sport habe ich zu Hause ausgeübt", meinte er über die anstrengende Arbeit an seiner Serienfigur.

Instagram / timuruelker Timur Ülker im Fitness-Studio

Instagram / timuruelker Timur Ülker, GZSZ-Darsteller

Instagram / timuruelker Timur Ülker, Schauspieler

