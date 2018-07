Fürs große Ziel Gute Zeiten, schlechte Zeiten setzte Timur Ülker (28) alles auf eine Karte! Ab September dieses Jahres geht sein großer Traum in Erfüllung: Timur wird als eine neue Hauptfigur in der beliebten RTL-Vorabendserie zu sehen sein. Ein Karriereschritt, den so wohl niemand von ihm erwartet hätte, denn bis 2017 stand der Hamburger noch als Laiendarsteller für Köln 50667 vor der Kamera. Wie genau er sich den Sprung zur Daily ermöglichte, hat er nun verraten: Seine Adam sucht Eva-Teilnahme spielte dabei nämlich eine große Rolle!

Nach seinem Köln-Aus versuchte Timur als Promi-Kandidat bei der Nackt-Datingshow, weiter im Gespräch zu bleiben. Schon damals sprach er davon, als richtiger Schauspieler durchstarten zu wollen. Doch das hatte ihm kaum einer zugetraut. Wie er es dennoch schaffte, später eine GZSZ-Rolle zu ergattern, verriet er im Bild-Interview: "Ich habe die nötige Arbeit eingebracht und das ganze Geld von 'Adam sucht Eva' genutzt, um auf dem Lee Strasberg Institute in Hollywood meine Schauspielkünste zu verfeiern." Gelohnt hat sich das für dieses Engagement auf jeden Fall.

Auch wenn Timur als Nihat erst im September bei GZSZ zu sehen sein wird, sein neuer Job hat schon jetzt angefangen: Der Ex-Reality-Soap-Star steht bereits seit einigen Tagen in Babelsberg vor der Kamera. Näheres zu seiner Figur ist noch nicht bekannt, sicher ist aber wohl eines: Nihat wird im Kolle-Kiez der einen oder anderen Frau den Kopf verdrehen.

RTL II "Köln 50667"-Schauspieler Timur Ülker

MG RTL D Timur Ülker bei "Adam sucht Eva" 2017

Instagram / timuruelker Schauspieler Timur Ülker

