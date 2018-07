Seit fast 15 Jahren arbeitet Sebastian Fobe (33) in der Fitnessbranche. Auch nach seinen Kuppelshow-Teilnahmen bei Die Bachelorette und Bachelor in Paradise übt der Hannoveraner seinen Job als Personal Coach mit Leib und Seele aus. Mit Promiflash hat der Rosenbruder über sein Dasein als Fitness Trainer gesprochen und verraten, ob zwischen ihm und einer Kundin auch mal mehr laufen könnte: "Natürlich bin ich auch irgendwo ein bisschen flirty und bin offen und bin nett, aber bis zu einem gewissen Punkt und dann ist auch ok."

Instagram / sebifo_ Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de