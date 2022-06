Er hat seinen Exit offenbar gut verkraftet! In der sechsten Folge von Club der guten Laune war Schluss für Sebastian Fobe (36): Gegen seine Mitnominierte Cora Schumacher (45) und die in der Villa gelebte Frauenpower hatte er keine Chancen – Theresia Fischer (30), Julian F.M. Stoeckel (35) und Martin Semmelrogge (66) entschieden sich allesamt gegen ihn und er musste die Koffer packen. Schlimm findet Sebastian das aber nicht, wie er Promiflash verriet...

"Ehrlich gesagt war ich erleichtert und glücklich. Endlich Ruhe!", erklärte der ehemalige Bachelorette-Kandidat im Promiflash-Interview. Natürlich sei er auch ein bisschen enttäuscht – jedoch habe Sebastian bereits mit seinem Exit gerechnet. "Es war doch klar, dass die mich bei der ersten Nominierung direkt kicken werden. Das schien ja nun auch der Plan der Kuscheltier-Tante und Co. gewesen zu sein", wetterte er gegen seine Ex-Mitbewohner.

Insgesamt ist Sebi aber ganz zufrieden mit seiner Teilnahme an der Show. "Es war alles gut so, wie es gekommen ist. Ich denke, ich habe mir nichts vorzuwerfen", erklärt er gegenüber Promiflash selbstsicher. Letztlich habe ihm eben nur diese eine Nominierung den Sieg vermasselt: "Hätten sie es dort nicht getan, dann hätte ich am Ende gewonnen."

SAT.1 / Julian Essink "Club der guten Laune"-Teilnehmer, Sebastian Fobe

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, Bachelorette-Boy

RTL II Sebastian Fobe, Kandidat bei "Match! Promis auf Datingkurs"

