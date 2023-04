Knutsch-Foto: Sind Sebastian Fobe und Liza Waschke ein Paar?

Bestätigen Sebastian Fobe (37) und Liza Waschke damit ihre Beziehung? Der Realitystar war 2017 mit seiner Teilnahme an der Bachelorette bekannt geworden. In der Sendung hatte sich die damalige Single-Lady Jessica Haller (32) nicht für den Hannoveraner entschieden. Vergangenes Jahr zeigte er sich immer mal wieder mit einer Freundin, deren Identität er nie bekannt gab. Doch nun scheint es so, als ob er mit dem Berlin - Tag & Nacht-Star Liza zusammen ist!

Die beiden TV-Bekanntheiten verbrachten in den vergangenen Wochen schon öfter gemeinsam Zeit und markierten sich gegenseitig in ihren Instagram-Storys. Nun sieht es ganz danach aus, als ob der 37-Jährige es offiziell machen möchte: Er teilt ein Bild, auf welchem er und die Beauty sich einen dicken Schmatzer auf den Mund geben!

Noch im Sommer 2022 hatte der Club der guten Laune-Teilnehmer im Interview mit Promiflash von seiner damaligen geheimen Freundin berichtet. Die beiden hätten schon zusammen gewohnt und er habe gehofft, dass es auch so bleibt. Er habe sogar über Heirat nachgedacht: "Wenn es so weiter läuft, warte ich mit Sicherheit keine zwei Jahre mehr."

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe im Juni 2022

Instagram / sebifo_ Liza Waschke und Sebastian Fobe im Nachtleben

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe mit seiner Freundin

