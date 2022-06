Da scheint sich einer aber sehr sicher zu sein. Sebastian Fobe (36) gab im Juli vergangenen Jahres bekannt, dass er in festen Händen ist. Doch wer die Glückliche an seiner Seite ist, will der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer nicht verraten. Die Beziehung scheint jedoch sehr gut zu laufen, trotz wochenlanger Trennung durch Dreharbeiten für die aktuelle Show Club der guten Laune. Wenn es nach Sebastian geht, könnten sogar schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

Im Interview mit Promiflash berichtete er glücklich, dass die beiden bereits zusammenwohnen und das am besten auch so bleibt. In der Zeit, in der die Show gedreht wurde, hätte er sich viele Gedanken über ihre Liebe und Partnerschaft gemacht. Diese Gedanken scheinen ihn in eine Richtung gelenkt zu haben: Hochzeit. "Wenn es so weiter läuft, warte ich mit Sicherheit keine zwei Jahre mehr", gestand er.

Bei "Club der guten Laune" bekamen die Zuschauer auch zu spüren, wie sehr er an seiner Liebsten zu hängen scheint. Denn während der Drehzeit belastete ihn die räumliche Trennung schwer. "Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Horror für mich wird. Bei meinen Jungs und Mädels und meiner Familie komme ich damit klar, dass man sich mal länger nicht hört. Aber bei ihr war es wirklich anstrengend", gab Sebastian offen zu.

Anzeige

SAT.1 / Julian Essink Der "Club der guten Laune"-Cast 2022

Anzeige

RTL II Sebastian Fobe, Kandidat bei "Match! Promis auf Datingkurs"

Anzeige

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe mit seiner Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de