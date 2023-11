Planen Liza Waschke und Sebastian schon gemeinsame Zukunft?

Sind sie schon bereit für den nächsten Schritt? Liza Waschke fand nach einer gescheiterten Ehe schließlich die große Liebe in Sebastian Fobe (38). Anfang des Jahres waren Knutschfotos von der BTN-Darstellerin und dem ehemaligen Bachelorette-Boy aufgetaucht. Jedoch bestätigten die beiden ihre Beziehung erst im August. Zusammenziehen war schon mal ein Thema: Sind Liza und Sebastian schon bereit für eine gemeinsame Zukunft?

"Natürlich spricht man über Zukunft. Das ist ja auch wichtig in der Partnerschaft", plaudert die Seriendarstellerin gegenüber Promiflash aus und fügt hinzu: "Aber jetzt leben wir natürlich noch im Hier und Jetzt." Da Liza eine echte Ur-Berlinerin ist, habe sie sich nie vorstellen können, aus der Hauptstadt wegzuziehen. Jetzt sehe das ein bisschen anders aus: "Bis jetzt bin ich immer noch sehr Stadt verbunden. Ich weiß aber nicht, ob ich in fünf Jahren, wenn ich so an die 40 komme, sage: 'Gut, die Stadt ist jetzt mir ein bisschen zu stressig, ich will jetzt weiter raus.'"

Die Partnerschaft habe sie aus einem bestimmten Grund erst mal für sich behalten. "Ich habe ja immer meine Beziehungen privat gehalten. So auch die mit Sebi. Wir wollten uns Zeit lassen und unsere Beziehung erst mal wachsen lassen", erklärte die Schauspielerin im Promiflash-Interview und ergänzte: "Dadurch, dass Sebi selbst in der Öffentlichkeit steht, konnten und wollten wir es irgendwann nicht mehr verstecken. Ich finde das auch affig – man kommt zusammen, macht das öffentlich und nach zwei Wochen trennt man sich dann vielleicht wieder. Erst mal eine Beziehung wachsen lassen."

Instagram / sebifo_ Liza Waschke und Sebastian Fobe im Nachtleben

RTLZWEI Liza Waschke, Schauspielerin

Instagram / liza.waschke Liza Waschke mit ihrem Freund Sebastian Fobe

