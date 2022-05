Ist seine Freundin stolz darauf, was Sebastian Fobe (36) so alles bei Club der guten Laune treibt? In der zweiten Folge der Reality-TV-Show wartete eine recht ungewöhnliche Challenge auf den Ex-Bachelorette-Boy: Im Rahmen der bunten Stunde musste er als Eiskönigin verkleidet den Titelsong aus dem gleichnamigen Erfolgsfilm schmettern – und brachte mit seiner Performance von "Let It Go" sicherlich einige Zuschauer zum Lachen. Fand seine Partnerin Sebifos Karaoke-Einlage wohl genauso lustig oder doch eher peinlich?

Schon vor der Ausstrahlung der neuen Folge hatte Promiflash den Influencer gefragt, wie seine Freundin wohl auf etwaige Peinlichkeiten im TV reagieren würde. Daraufhin verriet Sebastian: "Als sie die ersten Bilder und Videos gesehen hat, musste sie schon lachen. Sie wird auf jeden Fall ein paar Mal neben mir auf der Couch sitzen und mich angucken und im Boden versinken, da bin ich mir sicher. Sie wird das aber auch mit Humor nehmen." Für ihn seien Karaoke und Co. da schon ein größeres Problem: "Für mich ist es, glaube ich, schwieriger gewesen, dort über meinen Schatten zu springen, als sich das anzugucken."

Wie steht sie denn grundsätzlich zu Sebis Teilnahme an "Club der guten Laune" – war sie dafür? "Sie hatte natürlich gewisse Vorurteile, was ich auch verstehen kann", gab er offen zu. "Ich musste ihr die ersten zwei Monate richtig viel erklären und viel mit ihr reden, weil sie es nicht so richtig verstanden hat." Es sei einfach nicht ihre Welt. "Auch im Fall vom 'Club der guten Laune' haben wir viel geredet, aber am Ende des Tages ist sie eine coole, lockere Frau und sagt: 'Mach dein Ding'". Solange sie nicht mit hineingezogen wird, sei ihr das eigentlich egal.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe mit seiner Freundin

Anzeige

Sat.1 / Julian Essink Szene aus "Club der guten Laune"

Anzeige

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe mit seiner Freundin im Juli 2021

Anzeige

Wie fandet ihr Sebifos "Let It Go"-Einlage im TV? Superlustig! Total peinlich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de