Nach Gerüchten: Liza Waschke bestätigt Liebe zu Sebastian

Liza Waschke schwebt wieder auf Wolke sieben! Im September 2021 hatte die TV-Bekanntheit bekannt gegeben, dass sie geheiratet hat. Doch es sollte nicht die Liebe für immer sein. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben der Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. Im vergangenen April tauchten schließlich Bilder auf, die den Anschein erweckten, dass die Beauty mit dem ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten Sebastian Fobe (38) anbandelt – und tatsächlich: Liza und Sebastian sind ein Paar!

Beim Audi Ascot Renntag in Hannover treten die Schauspielerin und der Realitystar jetzt erstmals als Paar auf. "Ja, ich bin wieder vergeben!", erklärt Liza zudem glücklich gegenüber Bild. Schon seit Anfang des Jahres halten die beiden Turteltauben ihre Liebe geheim. Aber warum? "Es ging halt alles nicht so schnell bei uns. [...] Wir haben erst mal gedatet – so der klassische Weg. Bis der erste Kuss fiel", erinnert sich Liza lächelnd.

Dass sie sich mit der Bekanntgabe ihrer Beziehung so viel Zeit ließen, bereuen Liza und Sebastian keineswegs. Jetzt wollen sie aber endlich ihre Zukunftspläne in die Tat umsetzen – und so schnell wie möglich zusammenziehen! Liza und Sebastian suchen aktuell eine Wohnung in Berlin-Mitte oder Friedrichshain. "Da, wo Liza jetzt schon wohnt. Sie ist ja eine waschechte Berlinerin!", erklärt der 38-Jährige gegenüber dem Blatt.

Anzeige

RTL II Liza Waschke, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / liza.waschke Liza Waschke mit ihrem Freund Sebastian Fobe

Anzeige

filmpool Liza Waschke, BTN-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de