Es war so romantisch! Am Wochenende schritten die TV-Stars Bauer Gerald und Anna Heiser vor den Traualtar. 2017 lernten sich die zwei in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen. Der Farmer aus Namibia war bei den Ladys damals sehr begehrt, verliebte sich aber schnell in die hübsche Polin. In deren Heimat gaben sie sich nun vor Freunden und Familie das Jawort – und jetzt gibt es von der tollen Zeremonie auch endlich die ersten Fotos!

Verknallt wie am ersten Tag strahlten sich die Turteltauben an. "Ich kann mein Glück immer noch nicht fassen. Vor einem Jahr, im Juli 2017, haben wir uns zum ersten Mal beim Scheunenfest gesehen und jetzt habe ich meine wunderschöne Traumfrau heiraten dürfen", verriet der Bräutigam gegenüber RTL schon kurz nach der Trauung. Auch einen innigen Kuss schenkte er seiner Anna nach ihrem Ehegelübde.

Für die 28-Jährige steht nun ein Umzug nach Namibia an, denn dort will sie mit ihrem Mann auf seiner Farm leben und arbeiten. Außerdem planen die zwei dort noch eine weitere Hochzeitsfeier. Und im Herbst sollen die Fans dann alles über das neue Leben der beiden in einem Special zu sehen bekommen.

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

MG RTL D Anna und Farmer Gerald, "Bauer sucht Frau"-Paar

MG RTL D Farmer Gerald und Anna von "Bauer sucht Frau"

