Bert Wollersheim (67) ist kein Kind von Traurigkeit. Kurz nach den Dreharbeiten zu Das Sommerhaus der Stars trennte sich der ehemalige Bordellbesitzer von Bobby Anne Baker (48). Dass er sich mit der Country-Sängerin stritt und entzweite, war in der Reality-TV-Show deutlich zu sehen. Nur wenige Tage nach seinem Auszug aus dem Sommerhaus hatte der Paradiesvogel verdächtig schnell eine neue Partnerin: Ginger Costello (32). Jetzt wehrt sich Bert gegen die Fremdgehvorwürfe.

Wie der Rotlicht-König im Gespräch mit RTL verriet, habe er seine Auserwählte schon im Oktober auf Mallorca kennengelernt. Damals hatten beide jedoch feste Partner und er sei in Beziehungen immer treu: "Es wird ja gerade verbreitet, dass ich ein richtiger Drecksack bin. [...] Das stimmt alles nicht." Stattdessen habe das Webcam-Girl Bert versprochen, auf ihn zu warten. Gesagt, getan! Unmittelbar nach den Dreharbeiten des TV-Formats meldete er sich bei Ginger: "Dann hatten wir (Bert und Bobby, Anm. d. Red.) noch mal einen Disput am Abend, bevor wir dann heim sind und dann habe ich geschrieben [...]: 'Ich habe was zu tun, wenn ich hier fertig bin, dann komme ich zu dir'", erklärte der 67-Jährige. Er trennte sich von Bobby und war damit frei für sein neues Herzblatt.

Seit Bert aus dem Sommerhaus raus ist, schwelgt das Paar also im Glück. Die Liebenden wollen keinen Tag mehr ohne einander verbringen. Weil seine Gefühle so ernst sind, ist der extrovertierte Blondschopf auch schon zu Ginger nach Mallorca gezogen.

MG RTL D / Max Kohr Bobby Anne Baker und Bert Wollersheim

Instagram / gingercostello666 Ginger Costello und Bert Wollersheim auf Mallorca

Instagram / ginger_costello Erotik-Star Ginger Costello und Bert Wollersheim

