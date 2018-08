Seit dem 20. Juni sind "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer" auf Netflix verfügbar – und anscheinend kommen die Kultfilme bei den Fans des Streamingdienstes super an. Schließlich soll nun ein weiteres Projekt in Planung sein, das an die Filme mit Oliver Kalkofe (52) in der Hauptrolle angelehnt ist: Unter dem Titel "Die Wixx-Akten" soll bald eine ganze Serie auf Grundlage der Filmkomödie auf dem Video-on-Demand-Portal erscheinen.

Im Interview mit Bild verriet Oliver Kalkofe: "Die Geschichte wird gleichermaßen weitererzählt wie auch neu gestartet. Also Fortsetzung wie auch möglicher Neueinstieg und eine großartige Verschmelzung von Serie und Kino!" In der Sendung soll der 52-Jährige, der seit Neuestem auch die aus Japan stammende Spielshow "Takeshi's Castle" moderiert, nicht nur seine gewohnte Rolle als Chief Inspector Even Longer einnehmen, sondern zudem an Buch und Produktion beteiligt sein.

Neben einigen bekannten Darstellern sollen auch interessante Persönlichkeiten hinzukommen und alte Gesichter das Set verlassen haben. So sind die Legenden Wolfgang Völz und Joachim Fuchsberger leider bereits verstorben. Bastian Pastewka werde ebenfalls nicht an diesem Projekt mitwirken, wie Oliver Kalkofe dem Tagesspiegel verriet. Der restliche Cast rund um Oliver Welke (52), Christoph Maria Herbst (52) und Christian Tramitz (63) sei allerdings weiterhin dabei.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka und Oliver Welke bei der "Megamind"-Premiere in München 2010

Andreas Rentz/Getty Images for Netflix Oliver Kalkofe bei der Premiere von "Dark" in Berlin 2017

Theo Klein/Getty Images Das Team des Kultfilms "Neues vom Wixxer"

