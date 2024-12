Comedian Oliver Kalkofe nimmt Thomas Gottschalk in Schutz

Für sein Buch "Ungefiltert" sowie einige Interview-Äußerungen während der vergangenen Monate erntet der ehemalige Wetten, dass..?-Moderator Thomas Gottschalk (74) derzeit scharfe Kritik. Nun schaltete sich der Comedian Oliver Kalkofe (59) in die Debatte ein und sprang für seinen TV-Kollegen in die Bresche. Vor wenigen Tagen erklärte Oliver in einem Gespräch im Podcast "Die Wochentester", dass ihm die hitzige Diskussion um Thomas regelrecht leidgetan habe. Er betonte: "Diese Gottschalk-Diskussion war so unnütz und unnötig, da sie in die vollkommen falsche Richtung ging."

Oliver äußerte sich weiter dazu, warum er die Diskussion für verfehlt hält. Er sagte: "Ich habe nur gedacht: 'Junge, warum hast du dich da selber so reingestellt. Weil du Sachen sagst, die natürlich von einigen missverstanden werden.'" Obwohl er seinen in Ungnade gefallenen Kollegen in Schutz nahm, betonte der Schauspieler, dass er ein Fan vom Wokeness-Trend sei. "Wokeness heißt eigentlich nur, dass man ein bisschen mehr nachdenkt", stellte der 59-Jährige klar.

Nicht alle Promis zeigen sich gegenüber Thomas' polarisierenden Aussagen so verständnisvoll wie Oliver. Nachdem bekannt wurde, dass der "Die Supernasen"-Podcast des Entertainers und Mike Krüger (73) beendet wurde, konnten sich die Tokio Hotel-Stars Tom (35) und Bill Kaulitz (35) einige spitze Kommentare nicht verkneifen. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" bezeichnete Bill das Podcast-Aus als "eine schöne Nachricht". Ein offizieller Grund für das Ende der Sendung wurde bisher nicht bekannt gegeben, die Brüder bezweifelten jedoch, dass Thomas und Mike mit dem Podcast aus freien Stücken aufgehört haben. "Natürlich haben sie den ganz freiwillig beendet. Das liegt nicht daran, dass den keiner hört", witzelte Bill sarkastisch.

Thomas Gottschalk, ehemaliger Moderator

Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024

