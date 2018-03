Wer erinnert sich noch an Takeshi's Castle? Die japanische Gameshow war unumstritten eine der größten Kultshows in der internationalen Fernsehwelt der späten 80er Jahre – auch in Deutschland. Das Konzept der Sendung war einfach: Um das Schloss des Fürsten Takeshi zu stürmen, traten insgesamt 100 Kandidaten zu irrwitzigen Challenges auf einem Hindernisparcours gegeneinander an. Wer die Show damals liebte, darf sich jetzt freuen: "Takeshi's Castle" kehrt in neuer Auflage auf die deutschen TV-Bildschirme zurück.

Ab dem 5. Mai wird das Format immer samstags um 22:00 Uhr in einer Doppelfolge auf Comedy Central zu sehen sein. Der Sender hatte sich im vergangenen Herbst die internationalen Ausstrahlungsrechte besorgt und gab nun bekannt, insgesamt 20 neue Folgen der Comedyshow zu zeigen. Kommentieren wird das Ganze der Moderator Oliver Kalkofe (52). "Ich freue mich sehr, als Teil dieses glorreichen Formats gemeinsam mit dem Zuschauer erneut Zeuge zu werden, wie schön Scheitern doch sein kann", verriet dieser gegenüber Comedy Central.

Der Comedian, der durch seine Sendung "Kalkofes Mattscheibe" Berühmtheit erlangte, wird die Leistungen der einzelnen Spieler bewerten und sich sicherlich den ein oder anderen Witz erlauben. Im Gegensatz zum ursprünglichen Format, das in Japan gedreht wurde, werden die Wettkämpfer in der neuen Version in Thailand auf das Spielfeld stürmen.

Becher/WENN.com Oliver Kalkofe, Moderator

Anzeige

RTL NITRO Ein Kandidat in der "Aventure Zone" bei "Takeshi's Castle"

Anzeige

Patrick Hoffmann / WENN.com Komiker Oliver Kalkofe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de