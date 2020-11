Es gibt neue Folgen von "Wer weiß denn sowas?"! Lange mussten die Zuschauer der ARD-Quizshow darauf warten, dass ihre Lieblingssendung zurückkehrt – und nun ist es endlich so weit: Die beiden Teamkapitäne Elton (49) und Bernhard Hoëcker (50) stellen sich wieder – mit der Unterstützung von jeweils einem prominenten Gast – den kniffligen Fragen von Moderator Kai Pflaume (53). Schon am 9. November wird die erste neue Episode ausgestrahlt.

Die ersten beiden Gast-Ratefüchse sind die Comedians Oliver Kalkofe (55) und Oliver Welke (54), wie eine ARD-Pressemitteilung mitteilt. Am Dienstag treten dann Otto Nagorsnik und Sebastian Klussmann gegeneinander an. Und auch einen Tag später dürfte es ein spannendes Duell zwischen Thomas Hermanns (57) und Michael Mittermeier (54) geben. Am Donnerstag kämpfen Dunja Hayali (46) und Mitri Sirin um den "Wer weiß den sowas?"-Sieg. Zum Wochenabschluss versuchen die Künstlerin Oonagh und der Schlagersänger Ben Zucker, ihr Wissen unter Beweis zu stellen. Insgesamt gibt es 170 brandneue Folgen der beliebten Quizsendung, auf die sich das TV-Publikum immer montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten freuen darf.

Und wie verbrachte Gastgeber Kai Pflaume eigentlich die Sendepause des Formats? "Ich habe in diesem Sommer viel Zeit mit meiner Familie verbracht und hatte deutlich mehr Zeit für Sport als sonst", verrät der gebürtige Hallenser. Trotzdem habe er seine Show-Kollegen sehr vermisst, weshalb er sich jetzt umso mehr freue, dass es weitergeht.

ARD/Thomas Leidig Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Getty Images Oliver Kalkofe bei der "Sharknado 3"-Premiere in Berlin im September 2015

ARD/Morris Mac Matzen Kai Pflaume bei "Wer weiß denn sowas?"

