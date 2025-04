Oliver Kalkofes Show "#SchleFaZ" bekommt eine zweite Staffel

Oliver Kalkofe (59) und Peter Rütten bringen ihre Kult-Show "#SchleFaZ – Die schlechtesten Filme aller Zeiten" mit einer zweiten Staffel zurück auf die Bildschirme. Das teilte RTL nun in einer Pressemitteilung mit. Ab Anfang September werden die Trash-Film-Experten auf NITRO und RTL+ erneut zehn Meisterwerke des schlechten Geschmacks präsentieren, begleitet von ihrem unverwechselbaren Humor. Neben neuen Episoden erwarten die Fans auch die beliebte Advents-Edition sowie eine große Jubiläumsfolge, die als 175. Episode einen ganz besonderen Film aus dem RTL-Archiv wieder zum Leben erweckt.

"Zehnmal kultiviert gemeinsam Scheiße schauen, gemeinsam feiern und den Wahnsinn des absurden Alltags vergessen – was könnte es aktuell wohl Besseres geben, um die Seele zu heilen und den gepeinigten Verstand in der mentalen Eistonne entspannen zu lassen?", schürt Oliver Kalkofe die Vorfreude der Fans in der Pressemitteilung. Zudem gibt der Schauspieler einen kleinen Einblick in das, was die Zuschauer erwarten wird: "Und diesmal nicht nur im Herbst, sondern auch wieder wie gewohnt zur adventlichen Vorweihnachtszeit. F*ckende Hölle, wird das besinnlich! Das Jubiläum mit unserer 175. Folge wird eine fulminante Brain-Explosion – versprochen! Kurz gesagt: '#SchleFaZ' war schon immer geil, aber dieses Jahr wird es noch geiler!"

Und auch Peter hält mit seiner Vorfreude nicht hinter dem Berg: "Was kann noch schöner sein als die erste '#SchleFaZ'-Staffel bei NITRO und RTL+? Tja, da fällt mir spontan tatsächlich nur die zweite '#SchleFaZ'-Staffel unter dem garantiert regendichten und bestens gedämmten RTL-Dach ein!", schwärmt er voller Vorfreude und fügt hinzu: "Zehn qualitativ hochgradig herausgeforderte Filme – das heißt auch, wieder zehnmal Glück und Freude sowie Schmerz und Erlösung mit der wundervollen, stetig wachsenden '#SchleFaZ'-Community zu teilen."

Getty Images Oliver Kalkofe, Schauspieler

AEDT / ActionPress Peter Rütten und Oliver Kalkofe posieren bei der Preview von "#SchleFaZ"

