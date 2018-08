Er wurde als McDreamy aus der Arztserie Grey's Anatomy weltberühmt: Patrick Dempsey (52) ist wohl einer der begehrtesten Männer Hollywoods. Doch der Schauspieler ist glücklich verheiratet – und das schon fast seit zwei Jahrzehnten. Zum 19. Hochzeitstag unternahm der Hobby-Rennfahrer mit seiner Frau Jillian einen ganz besonderen Ausflug. Das Paar fuhr an einen Ort, der für seine Beziehung von großer Bedeutung ist.

So veröffentlichte Patrick vor Kurzem auf seinem Instagram-Profil einen Schnappschuss, auf dem er mit seiner Liebsten eng umschlungen vor einem Pavillon in freier Natur steht. "An diesem Ort heute vor 19 Jahren", schrieb er zu dem Foto. Offensichtlich hatten sich die zwei hier das Jawort gegeben, am 31. Juli 1999 heiratete der Serienstar die professionelle Make-up-Artistin. Auch sie veröffentlichte einen Post zu dem Jubiläum, zeigte ihren Followern ein Bild von einem üppigen Blumengesteck und kommentierte dies so: "Ein wunderschönes Arrangement. Einen schönen 19. Jahrestag, Patrick!"

Vor drei Jahren wäre die Ehe der beiden allerdings fast zerbrochen. So hatte Jill im Januar 2015 die Scheidung eingereicht, zog sie aber noch im selben Jahr zurück. Heute sind sie und Patrick offenbar glücklicher denn je. Gemeinsam hat das Paar die 16-jährige Tochter Talula Fyfe und die elfjährigen Zwillingssöhne Darby Galen und Sullivan Patrick.

ABC/Splash News Patrick Dempsey als Dr. Derek Shepherd bei "Grey's Anatomy"

Frazer Harrison / Getty Images Jillian und Patrick Dempsey in Los Angeles

WENN Patrick Dempsey bei einem VIP-Event in New York

