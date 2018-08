Cardi B (25) ist auf Sex-Entzug! Vor knapp drei Wochen kam ihre Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt – und gibt seitdem zu Hause den Ton an. Viel Zeit für Zärtlichkeiten bleibt den stolzen Eltern Cardi B und Offset (26) da nicht! Auch wenn die Rapperin in ihrer Rolle als Mutter völlig aufblüht: Ihr Sexleben findet sie im Moment zum Gähnen – und möchte das so schnell wie möglich ändern!

Durch die Blume teilte die ehemalige Stripperin ihrem Liebsten via Social Media mit: Sie würde ihn gerne mal wieder vernaschen! Bei der Vorstellung von Rap-Kollege Offset in einem Western-Outfit gingen der frischgebackenen Mama offenbar die Pferde durch. "Hey Cowboy, ich möchte dein Pferd reiten!", schrieb sie kürzlich auf Twitter. Wenig später gab die 25-Jährige sogar zu, ernsthaft die Tage zu zählen, seit sie keinen Sex mehr hatte!

Die Fans nahmen ihre öffentlichen Fantasien mit Humor. "Cardi wird bald Baby Nummer zwei machen!", meinte ein Followerin. Doch ob das für die "I Like It"-Interpretin wirklich eine Option ist? Die kleine Kulture hält sie gerade so sehr auf Trab, dass Cardi sogar die Tour mit Bruno Mars (32) absagen musste.

Getty Images / Astrid Starwiarz Offset und Cardi B, US-Musiker

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images for Coachella Rapperin Cardi B bei ihrem Auftritt auf dem Coachella-Festival in Kalifornien, April 2018

Anzeige

Instagram / premadonna87 Offset und Cardi B bei ihrer Baby-Shower im Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de