Bei ihr stehen die Zeichen auf Happy Family! Cardi B (25) hat im Moment allen Grund, Freudensprünge zu machen: Nicht nur musikalisch läuft es bei der Rapperin richtig rund – am Dienstagabend erblickte auch das erste gemeinsame Kind von ihr und Hip-Hop-Star Offset das Licht der Welt. Die kleine Kulture Kiari Cephus lässt Cardi B und ihren Liebsten seitdem so richtig im Baby-Himmel schweben. Ein Insider verriet jetzt, wie glücklich die Eltern mit ihrer neuen Rolle sind.

Ihr Töchterchen ist erst wenige Tage auf der Welt, doch Cardi hat anscheinend schon gemerkt, dass das Mama-Dasein genau ihr Ding ist. "Das ist alles, was Cardi jemals wollte und sie genießt ihre Mutterschaft in vollen Zügen", meinte eine Quelle gegenüber Us Weekly. "Ihre Mutter und Familie haben sie durch die erste Zeit begleitet und jetzt hat sie es sich mit ihrer Kleinen zu Hause gemütlich gemacht." Auch der frisch gebackene Papa sei hin und weg vom neuen Familienmitglied: "Cardi und Offset sind überglücklich. [...] Offset sagt, dass sich die Geburt dieses Babys angefühlt habe, als ob es sein erstes Kind wäre."

Für den Rapper ist es jedoch bereits der vierte Nachwuchs. Aus früheren Beziehungen sind die Söhne Jordan und Kody und Tochter Kalea entstanden. Die 25-jährige Cardi wurde zum ersten Mal Mama.

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Mann Offset bei ihrer Baby-Shower

Matt Winkelmeyer/Getty Images for GQ Cardi B in Los Angeles

Getty Images / Astrid Starwiarz Offset und Cardi B, US-Musiker

