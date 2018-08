In diesem Jahr hat RTL Masterstudentin Nadine Klein (32) als Bachelorette ins Rennen geschickt. Bisher kommt die ausgebildete Musicaldarstellerin sowohl beim Publikum als auch bei den Kandidaten sehr gut an. Dennoch hat der eine oder andere Zuschauer das Gefühl, die 32-Jährige zu kennen – und das nicht wegen ihrer diesjährigen Der Bachelor-Teilnahme. Es ist mehr die Optik, weshalb die gebürtige Münchnerin von sich Reden macht, denn Nadine erinnert mehr und mehr an ihre Vorgängerin Jessica Paszka (28).

Die Rosengirls teilen nicht nur den Kuppelshow-Background, sondern offensichtlich auch den Kleiderschrank. Egal ob im Sporty-Look, elegant am Abend oder in Bademode, die zwei sind modisch auf einer Welle. Zudem haben Nadine und Jessi augenscheinlich auch denselben Friseur, denn ihre Haarfarbe sowie Frisur unterscheidet sich kaum.

Allerdings teilen die TV-Traumfrauen nicht nur optische Merkmale miteinander. Auch in puncto Lifestyle lassen sich Parallelen erkennen. Neben ihrer Leidenschaft für das Reisen an die schönsten Orte der Welt, spielt bei beiden Frauen auch Fitness eine große Rolle. Anstatt allerdings dem Size-Sero-Trend zu folgen, setzen die Bachelorettes lieber ihre weiblichen Kurven in Szene.

Auch charakterlich lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen. Nadine und Jessica wissen beide genau, was sie wollen, stehen mit beiden Beinen im Leben, haben den Wunsch eine Familie zu gründen und strahlen eine Menge Selbstbewusstsein aus.

Nadine Klein und Jessica Paszka, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatinnen

Nadine Klein und Jessica Paszka, deutsche TV-Stars

Nadine Klein und Jessica Paszka, deutsche Reality-TV-Stars

Nadine Klein und Jessica Paszka, Bachelorette 2018 und 2017



