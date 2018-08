In den ersten drei Folgen von Die Bachelorette ging es schon ordentlich zur Sache. Die liebessuchende Nadine Klein (32) hat bereits ihre Bewerberzahl von zwanzig auf vierzehn Männer reduziert und machte sich daran, die Jungs besser kennenzulernen. Alexander Hindersmann (29) kam sie dabei besonders nahe, denn der Fitnesstrainer erhielt den ersten Kuss der Junggesellin. Und das war nur der Anfang! Ab jetzt liegt der Fokus für Nadine in der Kuppelshow voll und ganz auf dem Flirten.

Gegenüber RTL gab die Studentin nun einen Ausblick darauf, was die Zuschauer in den nächsten Wochen erwartet. "Ich würde sagen, ich taue langsam auch auf. Ich fühle mich etwas wohler in diesen kleineren Konstellationen." Jetzt könne sie genau darauf schauen, welche der Kandidaten sich im Gespräch auf die nächste Ebene bringen will. Vor allem auf Flirt-Versuche werde sie sich nun konzentrieren. Sollte sie mal nicht darauf einsteigen, könnte das für ihr Gegenüber jedoch ein gutes Zeichen sein. "Ich flirte sehr gerne! Allerdings weiß ich halt von mir auch, dass, wenn ich jemanden dann gut finde, es mir extremst schwerfällt", verriet die 32-Jährige weiter.

Könnte das der entscheidende Hinweis dafür sein, wie ernst es ihr mit dem Blondschopf Alex ist? So romantisch das Date mit ihm war, so schweigsam schien die hübsche Brünette währenddessen. Auch die Promiflash-Leser sind sich sicher, dass der Gammelbyer am Ende die letzte Rose bekommt.

MG RTL D "Die Bachelorette": Filip, Maxim, Rafi, Daniel, Nadine, Eddy und Jorgo

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein auf dem Coachella-Festival

Anzeige

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de