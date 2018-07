Das zweite Einzeldate der Bachelorette lässt Prinzessinnen-Träume wahr werden! In der vergangenen Folge durfte Filip Pavlovic (24) als erster auf ein Rendezvous mit Nadine Klein (32), ohne dass die Konkurrenz störte. Küsse oder Streicheleinheiten gab es da noch nicht – das ändert sich am Mittwoch aber gewaltig! Alexander Hindersmann (29) ist es, der den ersten Lippenkontakt herstellt. Neue Bilder geben nun einen Einblick in sein super-romantisches Treffen mit Nadine!

Nach wilder Crosskart-Action mit mehreren Kandidaten lädt die Rosenlady den Fitnesskaufmann auf ein Einzeldate ein. "Ich wollte mich schon immer wie eine Prinzessin fühlen. Alex, möchtest du heute mein Prinz sein?", fragt sie den 29-Jährigen, der die charmante Anfrage natürlich annimmt. Seine Vorfreude dürfte einen ordentlichen Schub bekommen, als er Nadine erstmals in ihrem märchenhaften Kleid sieht: In einer gelben Robe, die ein wenig an Belle in Die Schöne und das Biest erinnert, erwartet die gebürtige Münchnerin ihren Auserwählten – und der kommt gar nicht monströs daher, sondern geschniegelt im Anzug.

Nach einer Kutschfahrt lassen die beiden den Tag auf der Terrasse des Schlosses, das einst die österreichische Kaiserin Sissi erbauen ließ, den Tag ausklingen. Dort wird die traumhafte Aussicht auf die Landschaft schnell zur Nebensache. Beim Tanzen flüstert Alex seiner Herzdame ins Ohr: "Ich kann dich so nicht gehen lassen..." – und zieht sie kurzerhand für einen romantischen Kuss an sich. Findet ihr, die beiden passen gut zueinander? Stimmt in unserer Umfrage ab.

MG RTL D Nadine Klein und Alexander Hindersmann in der 3. Folge "Die Bachelorette"

Supplied by WENN.com Das Biest und Belle in "Die Schöne und das Biest"

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei "Die Bachelorette"

