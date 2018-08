Endlich kommt es bei der Bachelorette zum allerersten richtigen Kuss! In der dritten Folge der Kuppelshow wagt Nadine Klein (32) den ersten Schritt und platziert ihre Lippen beim Einzeldate im Märchen-Ambiente mit Alexander Hindersmann auf dessen Mund. Ob die restlichen Kandidaten nach diesem innigen Moment überhaupt noch eine Chance haben? Nicht, wenn es nach den Promiflash-Lesern geht: Sie erklären in einer Umfrage Nadine und Alex mit 91,2 Prozent der Stimmen schon jetzt zum absoluten Staffel-Traumpaar! Nur 8,8 Prozent schätzen, dass ein anderer Junggeselle das Herz der Berlinerin erobern kann. Ob die letzte Rose am Ende aber wirklich an den 29-jährigen Alexander geht, wird sich erst in ein paar Wochen zeigen.

